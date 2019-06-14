Украинский капитан, которого обвиняют в крушении корабля на реке Дунай, вышел под залог. На поверхность подняли тело туриста из Южной Кореи, еще трех до сих пор не могут найти, говорится в сюжете ТСН.

Напомним, авария на реке Дунай в центре венгерской столицы произошла две недели назад. На борту прогулочного катера "Русалка" было 3 десятка пассажиров и 5 членов экипажа, когда в них въехал лайнер "Викинг". За рулем корабля был украинский капитан. Сейчас его считают главным подозреваемым по делу.

Ранее "Страна" сообщала, что в Будапеште подняли со дна затонувший катер с туристами.

Также мы писали, что число жертв крушения теплохода в Будапеште достигло 11 человек.