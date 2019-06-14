Правительство Венгрии назначило уполномоченного по делам Западной Украины, при этом выделив 7,5 млн евро на развитие венгерской культуры в Украине и реставрацию достопримечательностей. МИД Украины счет такое поведение соседа "агрессивным", говорится в сюжете ТСН.

По словам венгерского уполномоченного Иштвана Грежа, основная цель - представить венгерскую культуру. "Это касается не только закарпатских венгров, но и всех украинцев, чтобы показать, чего мы достигли за несколько столетий", - говорит он. Грежа уже координирует гуманитарную политику Будапешта в западной Украине – в Закарпатье. Это очень не нравится украинскому МИД.

"Платят за курсы венгерского для украинцев. Они пытаются создать гомогенное пространство - владение венгерским или румынским. Мы русский мир отбили, а есть венгерский мир. Венгерский мир - это так же вызов для нас", - пояснил министр иностранных дел Павел Климкин.

Деньги, которые выделяет Венгрия, пойдут на реставрацию памятников архитектуры в Закарпатской и Львовской областях. Часть средств будет разделена между венграми Украины для привлечения их к образовательным программам.

Это не просто финансирование. Они конкретно финансируют изучение венгерского украинцами, Венгры откровенно говорят о возможности и желательности венгерской автономии. Венгры раздают паспорта направо и налево", - добавляет глава МИД.

Украино-венгерские отношения переживают не лучшие времена. Обострение произошло сразу после принятия Верховной Радой закона об образовании. Им обязали нацменьшинства изучать школьную программу на украинском языке. В ответ венгры заблокировали переговоры Украины с НАТО, организации начали саботаж реформы на местах.

"Конечно очень трудно внедрять те инструменты повышения качества владения украинским языком, если на местах есть определенное сопротивление. Есть определенная часть местных жителей, которые являются "чистые политики", и они давно сотрудничают со странами, которые вы упоминали, и имеют с ними определенные взаимоотношения", - пояснила руководитель директор европейской интеграции МОН Анна Новосад.

Призывы к созданию венгерской автономии на территории Украины, говорят эксперты, появляются чаще в России, чем в Будапеште. "Определенные небольшие прослойки реальных сепаратистов. Преимущественно они подкармливаются из России с помощью российских денег. Может какой-то небольшой вклад в это желание поддержать свое меньшинство появляется, учитывая такую пост-имперскую ностальгию", - считает эксперт Института демократии имени Пилипа Орлика Наталия Белицер.

Как отмечают эксперту, Венгрии нужна не столько земля, сколько люди, поскольку страна переживает крупнейший в Европе демографический кризис.

Видео: YouTube/ТСН

Ранее сообщалось, что Венгрия вложит около 7,5 миллионов евро в "культурную экспансию" на Закарпатье.

Также мы писали, что в МИД Венгрии надеются, что Зеленский правильно отреагирует на закон о тотальной украинизации.