В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова. Об этом сообщает издание "Советский спорт".

Фото: youngstars.ru

По данным LA Times, спортсмен был убит жителем Юты Реттом Маккензи Нельсоном. Отмечается, что он выстрелил в россиянина в результате словесной перепалки на улице. Врачи скорой помощи не смогли спасти жизнь сноубордиста, он скончался через 20 минут после инцидента.

Однако чемпион стал не единственно жертвой Нельсона. Сначала он попытался убить человека, находившегося вместе со спортсменов, а затем застрелил заместителя шерифа Лос-Анджелеса Джозефа Солано. Мотив преступных действий пока не выяснен.

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