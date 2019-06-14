В центре Харькова металлический забор упал на мать с двумя детьми. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как металлический забор, мимо которого идут пешеходы, внезапно рушится на людей. Часть ограждения ударила по голове женщину и ее старшую дочь, но чудом не задела коляску с 8-месячным ребенком. Мать и дочь забрала скорая - обе отделались ушибами и царапинами.

Очевидцы утверждают, что забор устанавливали наспех, он не был закреплен.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Киеве легковушка столкнулась с ограждением и вспыхнула, как факел.

Еще мы писали ,что в Украине хотят сажать на 10 лет за рекламу наркотиков на стенах и заборах.