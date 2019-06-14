В Харькове металлический забор внезапно рухнул на маму с коляской. Видео
В центре Харькова металлический забор упал на мать с двумя детьми. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как металлический забор, мимо которого идут пешеходы, внезапно рушится на людей. Часть ограждения ударила по голове женщину и ее старшую дочь, но чудом не задела коляску с 8-месячным ребенком. Мать и дочь забрала скорая - обе отделались ушибами и царапинами.
Очевидцы утверждают, что забор устанавливали наспех, он не был закреплен.
Ранее "Страна" рассказывала, как в Киеве легковушка столкнулась с ограждением и вспыхнула, как факел.
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