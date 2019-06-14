Пропавший кот музыкального продюсера Бари Алибасова Чуча нашелся. Об этом сообщил его пиар-директор Вадим Горжанкин, сообщает Рен ТВ.

По данным телеканала, кота нашли в центре школы Кунг-Фу в Столовом переулке. Горожанкину позвонил наставник школы. Отмечается, что с Чучей все хорошо.

Фото: Globallookpress.com/@alibasov_nana/Instagram.com

По данным телеграм-канала Mash, нашедшие кота спортсмены отказались от обещанной награды.

"Кота нашли! Кота Бари Алибасова, который недавно пропал! Все это время он тусовался в ближайшем Кунг-Фу центре. Котик убежал не очень далеко - нашел пристанище у файтеров. Его нашли, приютили, дождались хозяев и вернули назад. От награды отказались - они же бойцы, а не бизнесмены", - говорится в сообщении.

Фото: tlgrm.ru/channels/@breakingmash

Фото: tlgrm.ru/channels/@breakingmash

Как сообщалось, любимый кот Алибасова породы канадский сфинкс по кличке Чуча пропал, нашедшему кота пообещали вознаграждение в размере 800 тыс. руб. или концерт группы "На-На".

До этого стало известно, что аферист подсунул семье Бари Алибасова двойника пропавшего кота, получил обещанное вознаграждение и скрылся.

Напомним, Бари Алибасов был экстренно госпитализирован 4 июня. Он выпил средство для прочистки труб "Крот", перепутав его со стаканом сока.

Врачи диагностировали ему четвертую степень ожога желудка. 6 июня музыкального продюсера погрузили в медикаментозный сон.