Овчарку, которую похитили прямо возле дома, нашли через месяц за 100 километров от прежнего места ее обитания. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Пока одни владельцы в Переяславе-Хмельницком искали четвероногого друга, в Черкассах у собаки появились новые хозяева.

При встрече с первыми хозяевами, овчарка не могла найти себе места - с одной стороны те, с кем она выросла, с другой - те, с кем была в гостях.

Пса, всего грязного и испуганного, подобрал мужчина. Он присматривал на овчаркой три дня, а позже передал другой семье, где она стала любимицей маленькой девочки. Они и не думали, что в соседней области развернули настоящую поисковую операцию.

Как ранее рассказывала "Страна", как в Киевской области собака исполосовала зубами лицо восьмилетней девочке.

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