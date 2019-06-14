Украденную в Киевской области овчарку нашли за 100 километров от дома. Видео
Овчарку, которую похитили прямо возле дома, нашли через месяц за 100 километров от прежнего места ее обитания. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Пока одни владельцы в Переяславе-Хмельницком искали четвероногого друга, в Черкассах у собаки появились новые хозяева.
При встрече с первыми хозяевами, овчарка не могла найти себе места - с одной стороны те, с кем она выросла, с другой - те, с кем была в гостях.
Пса, всего грязного и испуганного, подобрал мужчина. Он присматривал на овчаркой три дня, а позже передал другой семье, где она стала любимицей маленькой девочки. Они и не думали, что в соседней области развернули настоящую поисковую операцию.
Как ранее рассказывала "Страна", как в Киевской области собака исполосовала зубами лицо восьмилетней девочке.
Также мы писали, как в селе на Волыни кошка и пес не поделили трех котят.