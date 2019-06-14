В Межгосударственном авиационном комитете (МАК) обнародовали предварительный отчет о катастрофе Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево в Москве, в котором говорится, что причиной случившегося могли стать действия экипажа.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на документ.

Как следует из документа, на потерпевшем крушение лайнере были обнаружены повреждения, характерные для следов от воздействия молнии. После удара молнии автопилот отключился и системы самолета перешли на ручное управление.

Сообщается, что несмотря на то, что самолет потерял связь и автоматическое управление, командир экипажа оценивал ситуацию как штатную. Пилот отказался от помощи наземных служб и повел самолет на посадку. Она была совершена с превышением нагрузок, допустимых для лайнера, самолёт конструкционно их не выдержал.

Приземление на переднюю опору шасси с большой вертикальной скоростью, а также отклонение рукоятки управления полностью "на себя" непосредственно перед приземлением, привело к приземлению самолёта с перегрузкой 5,85 g, говорится в отчёте.

Самолёт при этом спроектирован на расчётную перегрузку 3,75 g. В результате нескольких приземлений со значительной вертикальной перегрузкой и возникшего затем пожара самолет получил повреждения, отмечается в документе.

Напомним, вечером 5 мая в Шереметьево начал гореть во время экстренной посадки SSJ-100 "Аэрофлота", в результате чего 41 человек из 78 находившихся на борту. Минтранс РФ заявил, что не видит оснований для приостановки полетов лайнеров Sukhoi Superjet 100.

Также мы писали, что следователи пришли к выводу об ошибках экипажа во время загорания самолета в Шереметьево.