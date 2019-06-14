В Эфиопии палеонтологи обнаружили останки древнейшего на данный момент австралопитека, который, предположительно, был способен к прямохождению. Об этом сообщает Journal of Human Evolution.

Данные свидетельствуют о двуногости древнейшего австралопитека, у которого были с примитивные верхние конечности и сохранялась значительная древесная адаптация.

Найденные окаменелости Australopitheus anamensis из населенного пункта Асса Исси в районе Среднего Аваша в Эфиопии возрастом около 4,2 млн. лет и представляют собой самые старые из известных осевых останков австралопитеков.

Поскольку позвоночник является связующим звеном между основными сегментами тела, эти окаменелости могут быть полезными для изучения адаптации, поведения и эволюции австралопитеков.

По словам ученых, позвонок данного австралопитека разделен на такие же две доли, как у современных людей, что позволяет современным людям держать голову в вертикальном положении во время ходьбы.

Атлас, или первый шейный позвонок (С1), по размеру похож на Homo sapiens, а отсутствие ретрогленоидного бугорка свидетельствует о том, что, как и у людей, A. anamensis испытывал недостаток в мышцах atlantoclavicularis, что приводило к снижению способности к лазанию по сравнению с большими обезьянами.

Эти окаменелости дополняют другие линии доказательств в A. anamensis, указывающие на привычную двуногость, несмотря на некоторые особенности позвонков, связанные с черепно-лицевой морфологией.

Ученые отметили, что данное открытие является еще одним доказательством того, что Восточная Африка была прародиной человечества.

На настоящий момент "прямым" предком современных людей считается человек умелый, Homo habilis.

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