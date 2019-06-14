В Европейской федерации журналистов призвали правительство Украины оказывать поддержку и гарантировать свободу слову и права журналистов в стране.

Об этом заявил генеральный секретарь ЕФЖ Рикардо Гутиерес в кулуарах 30-го конгресса Международной федерации журналистов, проходящей в Тунисе, передает Национальный союз журналистов Украины.

"Не может быть подлинной демократии без свободы слова. Мы, в Европейской федерации журналистов, возлагаем большие надежды на то, что новый Президент Украины и избранный в будущем парламент и новый Кабинет министров станут последовательно отстаивать свободу слова и права журналистов, за которые выступает НСЖУ", - констатировал Гутиерес.

В свою очередь, председатель НСЖУ Сергей Томиленко подчеркнул, что многие кандидаты в президенты, в том числе и Владимир Зеленский, поддержали перед недавними выборами Декларацию в защиту свободы слова, инициированную главной журналистской организацией страны.

"Теперь рассчитываем на поддержку участников парламентских выборов, но главное - требуем действенной защиты новой властью украинских журналистов и медиа", - отметил председатель НСЖУ.

5 июня в НСЖУ сообщали, что в Украине с начала года зафиксировано 30 случаев применения силы к журналистам, из них седьмая мае.

Также мы писали, что журналисты Харькова требуют найти и наказать виновных в нападении на оператора во время массовой драки на Барабашова. Документ