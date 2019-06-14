Министр иностранных дел Павел Климкин может стать послом в США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

Как отмечается, это может произойти уже в ближайшее время.

"Если будут решены все формальности", - уточнил собеседник агентства.

До этого Рада отказалась отправить в отставку Климкина несмотря на то, что украинский лидер Владимир Зеленский повторно попросил парламент его уволить.

Напомним, ранее Климкин заявил, что Украина сможет вступить в ЕС не раньше 2035 года.

По его словам, сейчас европейские страны скептически относятся к расширению объединения. "В ближайшие годы подобные настроения сохранятся, но уже к 2025 году Украина сможет начать переговоры о членстве в ЕС", - считает министр.