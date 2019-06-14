Из-за пьяного дебошира в Варшаве экстренно сел самолет, летевший из Барселоны в Москву
Самолет, летевший из Барселоны в Москву, был вынужден совершить экстренную посадку в Варшаве. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".
Причиной такого решения стало агрессивное поведение одного из пассажиров.
"Самолет SU2639 Барселона–Шереметьево направлен в Варшаву из-за буйного пассажира", — отметил источник агентства.
Пьяного мужчину после приземления вывели из самолета пограничники.
На настоящий момент самолет ждет дозаправки перед продолжением пути. Национальность бунтаря не оглашается. Известно, что рейс Барселона-Москва выполняла компания "Аэрофлот".
Как ранее сообщала "Страна", суд арестовал 5 самолетов авиакомпаний РФ.
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