Правительство Молдовы во главе с Павлом Филипом, заместителем председателя правящей до недавнего времени в Молдове Демократической партии подает в отставку, уступив место новому правительству страны под руководством Майи Санду.

Об этом заявил во время брифинга в Кишиневе замглавы Демпартии Владимир Чеботарь по итогам состоявшегося заседания Национального совета партии, передает Укринформ.

"Мы приняли к сведению отказ представителей Партии социалистов и политического блока "ACUM" от диалога по урегулированию политического кризиса в Молдове. В сложившейся ситуации, нами принято решение отказаться от власти. В ближайшие часы правительство под руководством Павла Филипа объявит о своей отставке", - заявил Чеботарь.

По его словам, все государственные учреждения будут разблокированы, поблагодарив сторонников Демпартии за поддержку.

Представители парламентской коалиции пока никак не прокомментировали решение демократов. Ожидается, что в ближайшие часы коалиция выступит с заявлением.

Как известно, в субботу, 8 июня, в парламенте Молдовы сообщили о создании временной коалиции, в состав которой вошли депутаты из фракций Партии социалистов и политического блока "ACUM" (под соглашением подписались 60 депутатов). Всего в парламенте Молдовы – 101 депутат.

На заседании был избран спикер парламента – председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный, а также утвержден новый состав правительства во главе с Майей Санду.

Однако, Конституционный суд Молдовы вынес вердикт о признании неконституционными всех принятых нынешним составом парламента 8 июня и в последующий период решений, постановлений и законодательных актов. Инстанция вынесла вердикты о неконституционности избрания Зинаиды Гречаный спикером, а Майи Санду премьер-министром.

Во вторник, 11 июня, президент Молдовы Игорь Додон аннулировал подписанный ранее заместителем председателя Демпартии Павлом Филипом указ о роспуске парламента, назвав решения Конституционного суда "посягательством на национальную безопасность страны". Додон не исключает пересмотра решений Конституционного суда.

Государственные учреждения в Кишиневе были заблокированы сторонниками Демократической партии.

Президент Игорь Додон и новый премьер Майя Санду призвали своих сторонников провести в воскресенье, 16 июня, в Кишиневе "народный марш" в поддержку парламентской коалиции и нового правительства.