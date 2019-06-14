Национальный банк Украину (НБУ) в пятницу, 14 июня, подал в Барышевский районный суд Киевской области ходатайство об отмене запрета заместителю председателя НБУ Екатерине Рожковой выполнять возложенные на нее должностные обязанности. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Так, Нацбанк просит об отмене принятых определением суда от 11 июня мер обеспечения иска путем установления запрета первому заместителю главы Екатерине Рожковой участвовать в заседаниях правления и выполнять возложенные на нее должностные обязанности.

"Указанное ходатайство обосновано грубым нарушением судом норм процессуального и материального права. Сообщаем, что Барышевский райсуд Киевской области должен рассмотреть указанное ходатайство не позднее 5 дней со дня его поступления в суд, а именно до 19 июня включительно... Подчеркиваем, что на данный момент решение Барышевского районного суда Киевской области не было получена Национальным банком в установленном действующим процессуальным законодательством порядке" - сказано в сообщении.

Напомним, в 2018 году первым замом главы Нацбанка стала Рожкова, а замом - Холод.

Также мы писали, что в прошлом году Нацбанк обжаловал решение суда об отстранении Рожковой.