В Национальном банке Украины с 10 по 14 июня купили на межбанковском валютном рынке $135,1 млн, что на 31,5% больше, чем неделей ранее ($102,7 млн), передает Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению на сайте центробанка, $62,5 млн было приобретено по наилучшей цене купли-продажи (с использованием инструмента matching), $72,6 млн по единому курсу (с использованием инструмента matching).

Ранее стало известно, что Нацбанк 26 апреля заявил об увеличении с $15 млн до $20 млн в день планового объема интервенций по покупке валюты на межбанковском валютном рынке во втором-третьем кварталах 2019 года.

В целом с начала текущего года НБУ купил на межбанке $1554,5 млн, продал – $231,43 млн.

Ранее сообщалось, что в НБУ объяснили, почему рост инфляции в мае превысил годовую траекторию прогноза.

Также мы писали, что глава НБУ хочет начать переговоры о новой программе с МВФ уже в этом году.