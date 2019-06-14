Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала еще 76 кандидатов в народные депутаты Украины, которые баллотируются в одномандатных избирательных округах, всего их по состоянию на 14 июня 264. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Уточняется, что среди указанных 76 кандидатов в народные депутаты Украины, 72 баллотируются в ОИО в порядке самовыдвижения, а 4 выдвинуты партией. В частности, речь о "Правом секторе".

"Таким образом, сегодня Комиссия зарегистрировала 76 кандидатов в народные депутаты Украины в одномандатных избирательных округах, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения - 72, выдвинутых политической партией – 4", - сказано в сообщении.

Всего по состоянию на 14 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрированы 264 кандидата в народные депутаты, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения – 242, выдвинутых политическими партиями – 22 кандидата.

Напомним, ЦИК зарегистрировала самовыдвиженцами на выборах в Раду Москаля, Березу и Герегу.

Также мы писали, что в ЦИК утвердили распределение около 2 млрд гривен из бюджета на выборы в Раду.