Курс безналичного доллара упал на 4 копейки перед трехдневными выходными. В пятницу торги на межбанке закрылись в рамках 26,42-26,46 грн./$. Об этом сообщил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной, передает UBR.ua.

Отмечается, что объемы торгов были небольшими, что типично для последнего дня недели.

За первую половину дня американская валюта подешевела до 26,39 грн./$, но после обеда подскочила вверх. Говорят, что это произошло из-за покупок Нацбанка: он приобретал валюту именно по этому курсу, и взял с рынка немного - до $10 млн. Однако для малоликвидного рынка даже этого оказалось достаточно, чтобы скорректироваться наверх.

Кстати, за неделю НБУ купил на межбанке немало - $135 млн. (неделей ранее - лишь $102,7 млн.). Пик сделок пришелся на среду, 12 июня, когда чиновники скупали доллар, который заводился под покупку гривневых гособлигаций Минфина. Только сегодня иностранцам предложили альтернативные механизмы.

"Сегодня на межбанковском рынке наблюдались перекосы по объемам спроса и предложения, что, соответственно, двигало котировки вниз и вверх. Но в целом, курс к закрытию сессии не сильно изменился. Против гривны по-прежнему играли высокие остатки на корсчетах банков, а наличный рынок и период авансовых выплат играли в сторону стабилизации курса", - прокомментировал Олег Куринной.

Также сообщается, что на наличном рынке на события межбанка отреагировали не сильно. Курсовой коридор для средней цены продажи доллара людям расширился на 5 копеек, и составил к вечеру 26,50-26,65 грн./$.

Минимальная цена американской валюты оказалась на 26,38 грн./$, а максимальная - 27,0 грн./$. При этом выкуп у населения осуществлялся в рамках 26,10-26,37 грн./$.

Напомним, что в понедельник, 17 июня, валютный межбанк работать не будет, рабочая неделя начнется со вторника. Но из-за небольших валютных поступлений сегодня финансисты допускают незначительное подорожание доллара (18 июня будет продавать экспортная выручка за 14 число).

"Торги во вторник будут проходить в диапазоне 26,45-26,55 грн./$. Вначале следующей недели, после празднования Троицы, негативно на курс гривны будет влиять отложенный с короткой рабочей недели спрос. Однако сдерживающим фактором будет обязательная продажа выручки экспортерами, на фоне проведения нового аукциона по ОВГЗ во вторник. В целом это может создать ситуативные перекосы спроса и предложения, которые будут двигать котировки вверх и вниз в течение всей недели", - объяснил ситуацию Куринной.

Ранее сообщалось, что банкиры объяснили, как поведет себя курс доллара перед длинными выходными.

Также мы писали, что в четверге доллар на межбанке незначительно упал.