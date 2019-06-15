Сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника начали вылавливать на осушенных участках водоема-охладителя ЧАЭС грызунов, чтобы исследовать влияние на них ионизирующего излучения. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба заповедника.

"Начальник отдела экологии флоры и фауны Чернобыльского заповедника Денис Вишневский и научный сотрудник отдела радиобиологии и радиоэкологии Института ядерных исследований НАНУ Елена Бурдо проводят ежегодный вылов мышевидных грызунов. Участки для исследований представляют собой ландшафты с разной плотностью радиоактивного загрязнения", - сказано в сообщении.

Далее исследователи будут изучать влияние ионизирующего излучения на органы кроветворения животных. В заповеднике уточняют, что мышеподобные грызуны являются интересным объектом биологических и радиобиологических исследований за счет быстрой смены поколений (5-6 раз за сезон). Исследования проходят в рамках международного японско-украинского проекта SATREPS. На этот раз к ловушек попали рыжие полевки и мыши желтогорлые.

Скриншот, фото: Facebook/ Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник

Напомним, в Чернобыльском заповеднике предупредили водителей о черепахах, которые сами выходят на дороги.

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