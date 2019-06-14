Один из акционеров украинской авиакомпании SkyUp в Киев Александр Альба заявил о беспрецедентном давлении на компанию путем информационных атак, одновременных проверок и безосновательных депутатских обращений.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Сегодня наша компания чувствует беспрецедентное давление: грязные информационные атаки (например, фейковый сайт с отзывами, атаки ботов или лживое видеообращение журналиста одного из главных каналов), шесть одновременных проверок в группе компаний, безосновательные депутатские обращения и уже легендарное решение Барышевского суда", - написал Альба.

Как он считает, это спланированная атака на бизнес, "который пытается честно конкурировать в Украине".

"Несмотря на все, мы продолжаем честно и добросовестно выполнять свои обязательства. Все рейсы вылетают по графику", - добавил акционер SkyUp.

Скриншот: Facebook/Александр Альба

Как мы писали, Барышевский районный суд Киевской области решением от 25 мая 2019 года приостановил лицензии на право осуществления хозяйственной деятельности по перевозке пассажиров воздушным транспортом авиакомпании SkyUp Airlines. Данное решение было обжаловано SkyUp Airlines в Киевском апелляционном суде.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман 12 июня 2019 года раскритиковал решение Барышевского райсуда и поручил Министерству юстиции подготовить письмо к органам судебной власти и президенту обо всех схожих случаях.

ООО "Авиакомпания "Скайап" зарегистрировано в Киеве в июне 2016 года. Учредителем SkyUp выступило ООО "ACS-Украина" Татьяны и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp!

Компания начала чартерные перевозки с конца мая-2018.

Согласно данным Единого реестра юридических и физических лиц-предпринимателей, конечными бенефициарами "Скайап" являются Александр (50%) и Юрий (50%) Альба.

Также мы писали, что SkyUp запускает рейс Киев-Львов.