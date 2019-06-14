В Чернобыльском заповеднике предупредили водителей о черепахах, которые сами выходят на дороги. Фото
В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике предупредили участников дорожного движения, что у болотных черепах наступает период откладывания яиц, поэтому нужно быть осторожнее, чтобы не задавить их.
Об этом сообщает пресс-служба заповедника в Facebook.
"С наступлением тепла у болотных черепах наступают периоды откладывания яиц. В это время они из заболоченных местностей перебираются в более сухие, прячут кладку и возвращаются обратно. Черепахи преодолевают большие расстояния, часто им приходится пересекать автомобильные дороги, где гибнут под колесами транспортных средств", - сказано в сообщении.
Поэтому сотрудники заповедника обращаются к участникам дорожного движения с призывом быть внимательнее. Кроме того, в случае, если вы заметили черепаху на дороге, лучше остановиться и перенести ее подальше, в направлении, в котором она двигалась.
"Тем более есть повод для селфи с этой красавицей. Стань героем-спасителем и сохрани популяцию черепах!", - сказано в заявлении.
Скриншот, фото: Facebook/ Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник
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