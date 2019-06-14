Президент Украины Владимир Зеленский предложил несколько кандидатур на пост губернатора Львовской области и предложил жителям региона обсудить их.

Соответствующее сообщение он опубликовал в Facebook.

"Обращаюсь к вам за помощью. Сейчас есть три претендента на должность главы Львовской ОГА. Хочу узнать ваше мнение об этих господах. Что вы знаете или слышали об их репутации, менеджерских и моральных качествах? Да и вообще – кто вам больше нравится?", - написал Зеленский.

Среди предложенных президентом кандидатур на пост главы Львовской ОГА оказались:

1. Денис Шмыгаль, 43 года, кандидат экономических наук. Директор ДТЭК Бурштынская ТЭС, заместитель генерального директора ПАО "ДТЭК Западэнерго";

2. Максим Козицкий, 38 лет, директор компании "Эко-Оптима", лауреат премии "Человек года" в номинации "Предприниматель года";

3. Маркиян Мальский, 35 лет, адвокат, кандидат юридических наук, глава западноукраинского филиала юридической компании Arzinger, автор трех книг, более 100 научных и 300 публицистических статей.

Скриншот, фото: Facebook/ Володимир Зеленський

Напомним, Зеленский одним махом уволил 15 губернаторов. В том числе, главу Львовской ОГА.

Также мы писали, что глава государства хочет сменить всех губернаторов.