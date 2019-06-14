Стоимость нефти эталонных марок показала умеренный рост во время пятничных торгов на фоне геополитических рисков, но снижается с начала недели из-за опасений по поводу роста мировой экономики, передает Интерфакс.

Отмечается, что августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:40 мск подорожали на $0,60 (0,91%) - до $61,91 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на июль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличились на $0,33 (0,63%) - до $52,61 за баррель.

При этом с начала недели Brent подешевела на 2,2%, WTI - на 2,6%.

Главным негативным фактором для мирового рынка в этот день стали слабые статистические данные из КНР, которые указывают на самый медленный рост промышленного производства в Поднебесной с 2002 года.

Объем промпроизводства в КНР в апреле увеличился на 5% относительно того же месяца прошлого года после подъема на 5,4% в апреле, эксперты в среднем прогнозировали его повышение на 5,5%.

Кроме того, инвестиции в основные активы в Китае в январе-мае повысились на 5,6%. В январе-апреле подъем составлял 6,1%, и аналитики ожидали сохранения темпов роста на прежнем уровне.

"Опасения по поводу торговли и замедления глобального роста преобладают на рынке", - отметил аналитик Commerzbank Карстен Фритш.

Также участники нефтяного рынка реагируют на отчет Международного энергетического агентства (МЭА), которое снизило прогноз роста спроса на нефть на 2019 год на 100 тыс. баррелей в сутки - до 1,2 млн б/с.

В то же время в агентстве ждут, что в следующем году потребление нефти в мире поднимется на 1,4 млн б/с, а те страны, которые не входят в ОЭСР, будут главными драйверами роста, повысив его на 880 тыс. б/с.

Согласно прогнозам МЭА, в 2020 году предложение нефти превысит спрос.

Ранее сообщалось, что цена нефти Brent слегка подешевела после заявлений из Саудовской Аравии.

Также мы писали, что нефть Brent упала до $71 за баррель на фоне роста запасов в США.