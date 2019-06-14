В Шевченковском районном суде Киева избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога бывшем руководителю так называемой "ЦИК ДНР" Роману Лягину, который был одним из организаторов в мае 2014 года "референдума ДНР". Об этом сообщает пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган.

"Решением Шевченковского суда бывший руководитель так называемой "центральной избирательной комиссии" террористической организации "ДНР" Роман Лягин взят под стражу на 60 суток без альтернативы залога", - написала Сарган на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

Скриншот: Facebook/Лариса Сарган

Как сообщалось, в этот же день генпрокурор Юрий Луценко сообщил о задержании ГПУ и СБУ экс-главы так называемой "ЦИК ДНР" Романа Лягина, который организовал в мае 2014 года "референдум ДНР".

По его словам, Лягину инкриминируется совершение преступления по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, в марте 2019 года в СБУ опровергли информацию о том, что бывший "глава ЦИК ДНР" Лягин сдался по программе украинской спецслужбы "Тебя ждут дома".

В СБУ также напомнили, что дело по заочному обвинению Лягина в государственной измене рассматривается в суде.

Также мы писали, что воевавшему за "ЛДНР" чеху дали на родине условный срок.