Вопрос выдачи российских паспортов жителям Донбасса руководство Евросоюза обсудит уже в ближайшие недели. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"Наше руководство обсудит этот вопрос в следующие несколько недель. Я не могу сказать, каким будет результат дискуссий, но явное осуждение таких действий уже было озвучено", - сказал глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли.

По его словам, Евросоюз сразу же отреагировал на решение руководства РФ об упрощении процедуры получения российского гражданства для жителей оккупированных территорий Донбасса.

"Было заявлено, что такими действиями Россия совершает очередную атаку на украинский суверенитет, что это является абсолютно направленным на дестабилизацию Украины действием, а также явным нарушением Минских договоренностей", - сказал Мингарелли.

Между тем, совет Европейского Союза соберется на заседание 20-21 июня.

Напомним, по данным журналистов, лидеры ЕС на саммите признают паспорта РФ для Донбасса недействительными.

Также мы писали, что в Ростовскую область за паспортами уже поехала первая группа жителей Донбасса.