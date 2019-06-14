Результаты анализов пациентов, которые были доставлены в больницу после свадьбы во львовском ресторане "Червона рута", показали наличие сальмонеллы и бактерий кишечной палочки. Об этом сообщил Львовский областной лабораторный центр Минздрава Украины.

Отмечается, что сальмонелла была обнаружена в 5 образцах, а бактерии кишечной палочки – в 16-ти. Кроме того, в трех образцах анализов, отобранных у официантов, обнаружили золотистый стафилококк.

По данным центра, за больницу всего обратились 59 человек, из них 8 детей. На стационарном лечении в больницах находятся 46 человек (7 детей). Из больниц выписаны 7 человек, еще 6 находятся на амбулаторном лечении.

Как сообщалось, больные начали обращаться за медпомощью после участия в банкетах, начиная с 9 июня. У них изначально диагностировали острую кишечную инфекцию. Полиция проводит уголовное расследование.

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