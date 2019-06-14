Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе-апреле 2019 года возросло на 45,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В частности, по данным Госстата, негативное сальдо внешней торговли Украины за указанный период составило 2,093 миллиардов долларов. Экспорт товаров за отчетный период вырос на 6% - до 16,364 миллиардов долларов, а импорт - на 9,3% - до 18,457 миллиардов долларов.

При этом в апреле 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем сезонно скорректированный объем экспорта увеличился на 0,6% - до 4,116 миллиардов долларов, а импорт - на 0,64% - до 5,036 миллиардов долларов.

Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в апреле было негативным. Оно составило 924 миллионов долларов, что на 0,86% хуже, чем в марте 2019 года.

Напомним, Госстат Украины опубликовал индекс потребительских цен в мае 2019 года.

Также мы писали, что Госстат подсчитал, насколько в Украине обвалился темп прироста иностранных инвестиций.