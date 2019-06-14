Курс гривни на межбанковском валютном рынке в пятницу укрепился до 26,44 грн/$1 со 26,4475 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на дилеров коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 26,42 - 26,46 грн/$1, тогда как Нацбанк установил на 18 июня официальный курс 26,421945 грн/$1.

По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 14 июня снизился до 26,4148 грн/$1 с 26,4040 грн/$1.

Официальный курс НБУ основных валют на вторник, 18 июня:

100 долларов США - 2642.1945

100 евро - 2976.4321

10 российских рублей - 4.1007

Данные НБУ: Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 12 июня составил 318.9 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $269.1 млн.

Ранее "Страна" писала о том, что Нацбанк сократил золотовалютные резервы на миллиард долларов из-за выплат по госдолгуй.

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