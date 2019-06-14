Компания "Укртрансгаз" не может вовремя рассчитываться по контрактам на закупку газа для собственных производственно-технологических расходов (ПТР) из-за дефицита средств, что угрожает работе ГТС Украины после 24 июня 2019 года. Об этом говорится в заявлении компании, распространенном в пятницу.

"Компания инициировала переговоры с кредиторами, включая (материнскую компанию – прим.ред) НАК "Нафтогаз Украины", о реструктуризации задолженности. О ситуации проинформированы Совет национальной безопасности и обороны Украины", – говорится в документе.

Согласно ему, "Укртрансгаз" также обратился с письмом о возникновении предпосылок чрезвычайной ситуации в Госслужбу чрезвычайных ситуаций Украины и ведет переговоры с НКРЭКУ для немедленного исправления ситуации.

Компания указывает, что ее задолженность за март-апрель перед поставщиками топливного газа составляет 4,1 млрд грн, поэтому некоторые из них отказываются поставлять определенные действующими контрактами объемы газа. Остаточных объемов газа на ПТР, закупленных по предварительным договорам, достаточно для обеспечения работы ГТС только до 24 июня, говорится в заявлении.

"Укртрансгаз" подчеркивает, что финансовую ситуацию компании с каждым месяцем ухудшают экономически необоснованные временные тарифы для оператора ГТС, которые НКРЭКУ утвердила в конце 2018 года и которые позволяют своевременно рассчитываться за закупку газа на ПТР в объеме до 60% от необходимого годового уровня.

Вторая причина, которую указывает компания, - проблема несанкционированного отбора газа из газотранспортной системы, в результате чего долг за услуги балансировки участников рынка в период с 2016 по февраль 2019 года превысил 35 млрд грн, из которых 91% составляет задолженность облгазов.

"Укртрансгаз" указывает, что после перехода газового рынка Украины на суточное балансирование с 1 марта 2019 ситуация существенно не изменилась: операторы ГРС (газораспределительных сетей – прим.ред) продолжают незаконно отбирать газ из ГТС, в том числе для собственных производственно-технологических затрат и не рассчитываются. За период марта-апреля 2019 задолженность операторов ГРС выросла еще на 2,5 млрд грн, говорится в релизе.

Ранее сообщалось, что "Нафтогаз" отказался пойти на мир с "Газпромом".

При этом в Еврокомиссии уверены, что к 2020 году будет найдено решение по транзиту российского газа через Украину в ЕС.