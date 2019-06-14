Балаклавский райсуд Севастополя в аннексированном Крыму 14 июня огласил приговор капитану задержанного за незаконный промысел рыбы украинского судна "ЯМК-0041" Виктору Новицкому. Об этом сообщает "Интерфакс".

Новицкого признали виновным в незаконной добыче биоресурсов и оштрафовали на 550 тысяч рублей. Отмечается, что Новицкий был под стражей с 11 мая по 1 ноября 2018 года, поэтому суд решил "полностью освободить его от отбывания назначенного наказания". Таким образом он был освобожден от уплаты штрафа.

Мера пресечения в виде подписки о невыезде Новицкого была отменена. При этом прокурор аннексированного Севастополя подал гражданский иск против капитана украинского судна, который был удовлетворен. Сумма иска составила 439 334 рубля 50 копеек.

Напомним, украинское судно "ЯМК-0041" было задержано российской стороной 4 мая 2018 года у западного побережья Крыма за незаконный промысел рыбы. На него наложен арест, а в отношении капитана, гражданина Украины Виктора Новицкого, по факту незаконной добычи морских биоресурсов в исключительной экономической зоне России возбуждено уголовное дело.

Экипаж "ЯМК-0041" покинул Крым осенью прошлого года в результате обмена на моряков задержанного украинскими пограничниками в Азовском море судна "Норд".