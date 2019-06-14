Выходные снова зовут, но многие не могут достойно ответить на призыв, поскольку уже утомлены июньской жарой. Такое предположение высказала в соцсети синоптик Наталья Диденко, которая прогнозируют, что наступающие суббота и воскресенье не принесут прохлады. Спрятаться от жары можно будет разве что в вечерних Карпатах.

"15-16 июня в Украине будут жаркими, +30 +35 градусов. В Карпатах +25 +29 градусов, а вечером просто рай - + 15 + 19 градусов. Дожди. Локальные, с грозами, на Севере и в Винницкой области в субботу. Грозовые дожди пройдут в воскресенье на Западе.

На остальной территории - сухо, солнечно", - прогнозирует синоптик.

Также она предупреждает киевлян, что не стоит расчитывать на прохладу. Днем столица раскалится до + 30-33 градусов. Но в субботу днем возможен кратковременный грозовой дождь.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что на выходные в Украине объявили чрезвычайную пожароопасность.

Также мы сообщали, что в киевских парках появились арки, распыляющие прохладную воду и публиковали список мест.