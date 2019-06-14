Утром в пятницу, 14 июня, около 20 молодых людей совершили нападение на офис "Оппозиционной платформы - за жизнь" в Кривом Роге. Как сообщается на сайте политсилы, молодчики избили сотрудников офиса и разрисовали стены оскорбительными надписями.

Фото: platform.org.ua

Отмечается, что нападавшие были одеты в маски с символикой "Нацкорпуса" и "Азова". При этом, по словам пострадавших, их действия координировали "старшие".

В результате происшествия сотрудники офиса были доставлены в больницу с синяками и ссадинами. У одного из пострадавших, возможно, сломана рука. Кроме того, злоумышленники сломали всю оргтехнику офиса. На месте работают сотрудники полиции.

По словам руководителя организации Вадима Вишеля, подобные действия оппозиционеры расценили как как способ давления и желание запугать политическую силу, рейтинг которой растет.

"Мы написали заявление в полицию по факту случившегося. Молодчики, избивавшие людей, должны быть привлечены к уголовной ответственности и понести наказание по всей строгости закона. Еще раз подчеркиваю: нас не запугают никакие погромщики и провокаторы. Мы уверены в своей победе на парламентских выборах", — сказал Вадим Виншель.

Позже на сайте партии появилось официальное заявление, в котором оппозиционеры еще раз подчеркнули, что их на напугать подобными действиями.

"В Украине сменилась власть, но ситуация в стране не меняется. Не прекращаются попытки преследовать, запугивать и давить на единственную политическую оппозицию. После заявлений силовых ведомств об «уголовных делах» и «расследованиях» против лидеров оппозиции, за дело взялись нацистские радикалы",- говорится в сообщении.

Также в заявлении поблагодарили партийных активистов за стойкость и призвали власти немедленно отреагировать на нападение.

"Мы благодарим сотрудников нашей партии и партийных активистов за стойкость и мужество перед лицом агрессии радикалов. Мы требуем от власти немедленной и жесткой реакции на это демонстративное нападение. Преступники, избивавшие людей, должны быть привлечены к уголовной ответственности и понести наказание по всей строгости закона. Иначе Украине никогда не стать даже отдаленно похожей на демократическое государство", - заявили в партии.

"Оппозиционной платформы - за жизнь расценивает это нападение как жест отчаяния радикалов и сторонников «партии войны». Видя растущую поддержку партии, они пытаются использовать силу, чтобы нас остановить", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что один из лидеров списка "Оппозиционного блока" заявил, что будет помогать Зеленскому и хочет с ним коалицию.

Также мы писали, что согласно опросу КМИС в Раду пройдут 5 политсил во главе со "Слугой народа". "Оппоплатформа" на втором месте.