В субботу, 15 июня, в Украине ночью - без осадков, а днем в северных, большинстве западных, на территории Винницкой, Черкасской и Кировоградской областей местами ожидается кратковременный дождь, гроза. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ветер будет северный и северо-восточный (в западной части юго-восточный), 5-10 м / с.

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Температура ночью +16-21 градус, в восточных областях и Карпатском регионе местами +12-15. Днем прогнозируют + 27-32 °, а на юге на востоке страны - жара до +34 градусов.

В Киеве в субботу в первой половине дня осадков не обещают, а после обеда местами прогнозируют кратковременный дождь, грозу. Ветер северный, 5-10 м / с.

Температура ночью около +20 градусов, днем +30-32.

Ранее "Страна" писала о том, что на выходные в Украине объявили чрезвычайную пожароопасность.

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