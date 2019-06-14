В пятницу, 14 июня, украинский политик Тарас Козак стал новым владельцем телевизионных вещателей телеканала ZIK - компаний "Мост ТВ" и "ТРК "Новые коммуникации". Теперь в его медиа активе находится сразу три телеканала: "112 Украина", NewsOne и Zik. Об этом сообщает канал "112 Украина".

"Украинский телезритель глубоко политизирован, требовательный зритель. Зритель, к которому необходимо относиться с большим уважением. Для меня приобретение телеканала Zik - это осмысленный и прагматичный шаг. Информационное вещание в Украине на сегодня опережает многие мировые крупные каналы по своей мобильности, интересу аудитории, изображению. Получив Zik, я смогу построить крупнейшую сеть информационных вещателей, которая с точки зрения ресурсов - делает их менее затратными, и в тот же момент создает их большую капитализацию, как актива. И этот актив называется информационный медиахолдинг "НОВОСТИ". Именно для его развития и управления я пригласил одного из сильнейших медиа продюсеров страны - Алексея Семенова", - заявил Козак.

В свою очередь генеральный продюсер медиахолдинга "НОВОСТИ" Алексей Семенов рассказал: "Для меня деловое предложение Тараса Романовича - большая честь. 5 лет назад я с командой строил "112 Украина", затем - проводил re-branding канала NewsОne. Большинство из сотрудников этих каналов для меня - близкие и родные люди. И я, знаете, очень рад вернуться к ним. Надеюсь, и для них это не будет разочарованием. Сейчас я работаю над концепцией перезапуска канала Zik, и буду очень счастлив от будущего сотрудничества. Ведь много ведущих и сотрудников Zik - мои коллеги по предыдущим каналам. И мы с ними на одной эмоциональной волне. "Объединение ради Украины" - вот основной месседж концепции канала. И мы постараемся наполнить его этими прекрасными чувствами - любовью и заботой о всех людях великой страны".

Напомним, что 3 июня Алексей Семенов покинул пост генерального продюсера Прямого канала.

Отметим, что Тарас Козак является членом фракции Оппозиционного блока и идет на выборы в первой десятки партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".