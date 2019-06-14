Мэр Львова Андрей Садовой, который возглавил партию "Самопомощь" на выборах в Раду, заявил, что он согласует с лидером партии "Голос" Святославом Вакарчуком общих кандидатов на округах, однако в "Голосе" эту информацию опровергли.

"Вчера в очередной раз предложил Вакарчуку согласовать общих кандидатов на округах. Мы готовы к компромиссам. Конкурировать нам между собой, когда в оппонентах местные феодалы как Дубневич на Львовщине, или Деркач на Сумщине - нет смысла", - написал в Twitter Садовой.

В свою очередь в "Голосе" заявили, что эта информация не соответствует действительности.

"Политические игры и договоры за спиной избирателей - это старая политика, которая должна уйти в прошлое. Новая политика - это прозрачность и подотчетность. Выбирать должен избиратель. Должен звучать его голос", - сообщила пресс-служба партии.

Андрей Садовой в своем Facebook этим заявлением возмутился, отметив, что Вакарчук сам позвонил ему, предложив обсудить общих кандидатов.

"Вчера после эфира программы "Право на власть" мне позвонил Святослав Вакарчук и предложил встретиться, чтобы обсудить тему непротивостояния по мажоритарным округам. Договорились на вторник-среду во Львове, когда Слава будет с концертом... А сегодня вот такое. Святослав, если у вас там украли доступ к партийному Facebook, то моргни", - написал мэр Львова.

Скриншот: Twitter/ Андрій Садовий

Скриншот: Facebook/ Андрій Садовий

Напомним, "Страна" писала о том, как прошел съезд партии "Голос" и кого певец ведет на выборы в Раду.

Также мы писали, что после отказа Тимошенко и Саакашвили Кличко пытается договориться с "Самопомощью" о совместном походе на выборы.