Сотрудники Национальной полиции изъяли арсенал оружия и боеприпасов в Печерском районе Киева. Об этом сообщается на сайте столичной Нацполиции.

"Следователи Печерского управления полиции во время санкционированного обыска в квартире главного бухгалтера, которая подозревается в финансовых махинациях, заметили, что супруг правонарушительницы выбросил из окна сумку на балкон квартиры этажом ниже. В результате проверки полицейские обнаружили в пакете гранаты, патроны, дымовые шашки, запалы и магазины", - говорится в нем.

В частности, полицейские изъяли два корпуса гранаты Ф-1, три корпуса гранаты РГД-5, четыре запала, три дымовые шашки, четыре магазина к автоматическому оружию, два магазина к пистолету Макарова и более 190 патронов.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что под Ровно во дворе жителя села нашли один из крупнейших в истории Украины подпольных арсеналов.

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