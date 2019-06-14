14 июня президент Владимир Зеленский официально назначил Николая Балана командующим Национальной гвардии Украины. До этого он был и.о. главы Нацгвардии с 7 мая, когда экс-президент Петр Порошенко уволил командующего НГУ Юрия Аллерова и назначил Балана.

"Страна" собрала информацию о командующем Национальной гвардии.

Биография, декларация

Николаю Балану 50 лет. Он родился в селе Старый Лисец Ивано-Франковской области.

Образование. В 24 года окончил Саратовское высшее военное командное Краснознаменное училище МВД СССР. В 35 лет - Национальную академию пограничных войск Украины. В 49 лет - Национальную академию государственного управления при Президенте Украины.

Семья. Его супруга Ирина Балан также работает в Нацгвардии. Она заместитель начальника отдела информации и коммуникации.

Декларация. В декларации за 2018 году у Николая Балана - квартира площадью 88 кв м на Софиевской Борщаговке и квартира в Ялте площадью 53 кв м, записанная на его жену. В автопарке Toyota Land Cruiser 120 - 2008 года выпуска и Hyundai Accent 2012 года, записанный на супругу Ирину.

Основным источником дохода указана зарплата. Это 817 793 грн за весь год, это в среднем 68 тыс грн в месяц. Также генерал получил единоразовую помощь участникам АТО в размере 5 тыс грн. И задекларировал наличкой 150 тыс грн и 8 тыс. долларов.

Служебная карьера

С 2010 по 2014 годы был начальником управления Крымского территориального командования внутренних войск МВД Украины.

18 апреля 2014 года указом президента Украины был назначен заместителем командующего Нацгвардии. В том же году получил воинское звание генерал-лейтенанта.

С февраля по декабрь 2015 года уже исполнял обязанности командующего Нацгвардией.

Весной 2019 года Николай Балан выступили в суде в Италии в защиту нацгвардейца Виталия Маркива, которого подозревают в убийстве на Донбассе итальянского фоторепортера Андреа Роккелли.

В мае был назначен и.о. командующего Нацгвардией после отставки Юрия Аллерова.

14 июня Николай Балан был назначен командующим НГУ указом президента Владимира Зеленского.

"Николай Балан - достойный человек, который имеет высокий уровень доверия. Впереди стоят новые вызовы и задачи. Я уверен, что вы с ними справитесь", - сказал глава МВД Арсен Аваков, поздравляя генерала с назначением.

Фото: Пресс-служба МВД

Кроме назначения командующего Нацгвардией, полностью сформирован ее руководящий состав. Владимира Кондратюк назначен первым заместителем командующего, заместителем командующего назначили Руслана Дзюбу. Также заместителем командующего НГУ назначен Юрий Лебедь.

Почему ушел предшественник Балана

До Николая Балана Нацгвардию возглавлял Юрий Аллеров. 7 мая он был уволен Петром Порошенко. По версии источника "Страны" в армейских кругах, отставка Аллерова, могла быть связана с попытками скрыть коррупцию. По данным источника, Аллеров много знал о коррупционных схемах президента на войне и даже, отчасти, был также "в теме". Армия и Нацгвардия - две главные силы на Донбассе, который уже пять лет является "серой зоной" с миллиардными потоками контрабанды.

14 мая Аллеров был задержан. Он проходит по делу о присвоении имущества Нацгвардии на крупную сумму. Следствие установило, что в 2000-х годах Главное управление внутренних войск МВД Украины (позже реорганизованое в ГУ Нацгвардии Украины) и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест. Но в 2016-2017 гг Нацгвардия отказалась от этих квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, который та же компания-застройщик возвела на окраине Киева (возле станции метро "Красный хутор"). Стоимость этих квартир, как установила экспертиза, на 81 млн грн меньше той, в которую были оценены квартиры на старте договоренностей.

20 мая Аллеров вышел из СИЗО после внесения залога 4,8 млн гривен.