В пятницу, 14 июня, президент Украины Владимир Зеленский назначил Николая Балана командующим Национальной гвардии Украины, освободив его от исполнения обязанностей командующего Нацгвардии и уволив его с должности заместителя командующего НГУ.

Это определено указами №№404, 405 и 407 от 13 июня, обнародованными на сайте главы государства в пятницу, 14 июня.

"Освободить Балана Николая Ивановича от исполнения обязанностей командующего Национальной гвардии Украины", - говорится в указе №404.

"Уволить Балана Николая Ивановича с должности заместителя командующего Национальной гвардии Украины", - сказано в указе №405.

"Назначить Балана Николая Ивановича командующим Национальной гвардии Украины", - определяет указ №407.

Кроме того, Зеленский своими указами уволил замкомандующего НГУ Олега Кулика, назначил первым замом Владимира Кондратюка и замами – Руслана Дзюбу и Юрия Лебедя.

Николай Балан. Фото: ostannipodii.com

Напомним, 7 мая экс-президент Украины Петр Порошенко уволил командующего НГУ Юрия Аллерова и назначил и.о. командующего Балана. Балан с весны 2014 года занимал должность заместителя командующего Национальной гвардии Украины.

Также мы писали, что экс-главу Нацгвардии Аллерова подозревают в завладении чужим имуществом.