Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 13 июня, подписал указ о назначении нового руководителя Государственной пограничной службы. Об этом свидетельствует информация на сайте главы государства.

"Назначить Дейнеко Сергея Васильевича председателем Государственной пограничной службы Украины", - говорится в указе №403/2019.

Отметим, что по информации из открытых источников, Сергей Дейнеко в мае 2014 года руководил Луганским погранотрядом, который несколько дней удерживал оборону Луганской пограничной базы от нападений противника. В этом же году был награжден орденом Богдана Хмельницкого II степени.

До назначения Дейнеко работал заместителем директора Департамента оперативной деятельности в администрации Госпогранслужбы Украины.

Сергей Дейнеко. Фото: Телеканал 24

Напомним, 31 мая Зеленский уволил Петра Цигикала с должности главы Государственной пограничной службы Украины.

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