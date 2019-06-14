За нападением на танкеры в Оманском заливе стоит Иран. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

"Это действительно сделал Иран, и вы знаете, что они сделали это, потому что вы видели катер", - сказал глава американского государства. Речь идет о видео, на котором, предположительно, иранцы снимают неразорвавшуюся мину с танкера Kokuka Courageous. Президент США также назвал Иран "страной террора", которая сильно изменилась за время его президентства.

Трамп также заявил, что если Иран примет решение перекрыть Ормузский пролив, через который проходит большое количество танкеров с нефтью, то не сможет делать это долго.

Ранее Соединенные Штаты официально обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе. С таким заявлением выступил глава Госдепа США Майк Помпео после изучения разведданных.

"Страна" рассказывала о том, что в четверг в Оманском заливе были атакованы два нефтяных танкера. По предварительной информации, инцидент случился в 45 км от побережья Ирана.

Из-за происшествия 13 июня выросла цена на нефть.