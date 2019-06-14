В воскресенье, 16 июня, в Киеве стартует самое масштабное ЛГБТ-событие Украины "КиевПрайд". В программе - культурно-просветительские мероприятия, а также ежегодный Марш равенства. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В этом году "КиевПрайд" проходит под лозунгом "Наша традиция - это свобода", а основная тема всех мероприятий - "Свобода. Единство. Борьба".

"Приближается КиевПрайд-2019, который начнется 16 июня и завершится 23 июня традиционно Маршем равенства", - рассказала глава PR-департамента общественной организации "КиевПрайд" София Лапина.

В рамках "КиевПрайда" в столице состоятся, в том числе, международная правозащитная конференция "Право на город" и премьера документального фильма "Не прячь глаза – 2". Кроме того, во время мероприятий будут обсуждаться вопросы традиционных ценностей.

"Нам очень жаль, что термин "традиционные ценности" начал носить негативную коннотацию с того момента, как активизировались ультраправые и консервативные группировки", - сказала София Лапина.

В рамках "КиевПрайда" желающие смогут посетить ПрайдХаус (ул. Набережно-Луговая, 8). Завершится неделя Маршем равенства. Подробности о нем будут сообщены в ближайшее время, ориентировочное время проведения – 23 июня с 8:00 до 15:00.

Напомним, в Окружной суд подали иск с требованием запретить в Киеве ЛГБТ-марш.

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