Осенью 2019 года украинский лоукостер SkyUp откроет третий внутренний рейс сообщением Киев-Львов. Стоимость билетов начинается от 502 грн. Такая информация появилась в сервисе бронирования билетов авиакомпании.

Запуск авиарейса планируется на 28 октября. Из Киева самолет будет вылетать в 10:00, а во Львов прибывать в 11:00. Время в полете составит 1 час.

Авиарейсы между Киевом и Львовом будут осуществляться дважды в неделю: по понедельникам и пятницам.

Напомним, что в разгар туристического сезона у авиакомпании Sky UP суд приостановил лицензию по жалобе клиента на плохое обслуживание (задержку рейса). В SkyUP сразу же заявили, что истец никогда не летал на их самолетах. Єксперті подозревают заказной характер дела.

Как сообщалось, самый большой автобусный перевозчик Европы, FlixBus, который объявил о полноценном выходе на украинский рынок и назвал маршруты, запустит рейсы из Киева, Львова, Харькова, Днепра, Одессы, Черновцов, Ивано-Франковска, Винницы, Тернополя.

Также мы писали, что из Харькова начнутся полеты лоукостеров в Париж и Краков.