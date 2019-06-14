В понедельник, 17 июня президент Украины Владимир Зеленский внесет в Раду законопроект, предполагающий смену формулы "Роттердам+". Об этом со ссылкой на представителя президента в Кабмине Андрея Геруса пишет "Интерфакс-Украина".

"Командой президента Украины и администрации был подготовлен законопроект, который в понедельник будет внесен в Раду. Этот законопроект называется "Относительно снижения стоимости электрической энергии", а именно предлагается, чтобы формула "Роттердам+" была отменена и чтобы вместо нее действовала другая формула – можно ее назвать "Роттердам-", - сказал Андрей Герус.

По его словам, документом предлагается, чтобы стоимость доставки угля из Роттердама в Украину была изъята из формулы. Также предлагается, чтобы были введены дисконты на случай, если качество угля хуже. В таком случае, цена угля, которая учитывается в тарифе, будет ниже. Дисконт будет от 1 до 10% в зависимости от качества угля. Также законопроект предусматривает отсрочку введения рынка электроэнергии на один год.

Документ, по словам Геруса, не проходит процедуру согласования с профильным министерством или Кабмином в целом. Представитель Зеленского в правительстве также выразил надежду на то, что правоохранительные органы как можно скорее расследуют дело по так называемому "Роттердам+" в случае наличия коррупционных нарушений.

Отметим, что во время предвыборной гонки Андрей Герус заявлял, что уже в июне формулы "Роттердам+" не будет.

"Все вопросы решаются, если за них браться. И в июне у нас вопрос будет решенный. Роттердам+ не останется, потому что она пополняет карманы", - сказал тогда Герус.

Напомним, Конституционный суд признал незаконным создание Порошенко НКРЭКУ, благодаря которой ввели формулу Роттердам+.