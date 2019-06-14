В Конституцию необходимо внести изменения для возможности создания независимых регуляторов рынков. Об этом заявил представитель президента Украины в Кабмине Андрей Герус, комментируя решение Конституционного суда Украины о признании неконституционными ряда положений закона "О Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг" (НКРЭКУ), пишет Интерфакс-Украина.

"Это должно быть урегулировано принятием нового закона о НКРЭКУ, в котором будут предусмотрены немного другие процедуры назначения. Кроме того, по нашему мнению, должны быть внесены изменения в Конституцию для того, чтобы в ней было предусмотрено существование разных регуляторов, не только энергетических, а также некоторых антикоррупционных органов", - сказал Герус на брифинге в Киеве в пятницу.

Он отметил, что это необходимо сделать до конца года, так как решение Конституционного суда по НКРЭКУ вступает в силу 31 декабря 2019 года.

Сегодня Конституционный суд признал незаконным создание Порошенко НКРЭКУ, благодаря которой ввели угольную формулу Роттердам+. КС признал, что образовав НКРЭКУ, своим указом президент вышел за пределы своих конституционных полномочий, поскольку полномочия исчерпывающе определены Конституцией, которая не предусматривает его права образовывать такие органы. Так же Конституция не наделяет президента правом назначать и увольнять членов НКРЭКУ.

Кроме того, КС решил, что определенный законом статус НКРЭКУ не соответствует Конституции. По своим функциям, задачам и полномочиям НКРЭКУ по сути является центральным органом исполнительной власти, а потому в соответствии с Конституцией закон должен определить именно такой ее статус, предусматривающий вхождение НКРЭКУ в систему органов исполнительной власти и направления ее работы Кабинетом Министров. По этому вопросу КС выражал свою позицию еще в 2000 году по делу о конституционности Закона "О естественных монополиях".

Напомним, что НАБУ приходило с обысками в Нацкомиссию по тарифам из-за цен на уголь.

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