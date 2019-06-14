В полиции Харьковской области объяснили обыски в помещениях двух радикалов Вячеслава Дуды и Максима Зинченко подозрением в травмировании сотрудников полиции, а не фактом сноса памятника маршалу Жукову 2 июня. Об этом сообщает Громадське радио.

Как отмечает издание, следственные действия касались лиц, подозреваемых в нанесении повреждений сотрудникам правохранительных органов. "Трое сотрудников полиции, которые обеспечивали правопорядок, получили химические ожоги глаз и были доставлены в больницу. По указанным фактам были возбуждены уголовные производства: по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Вчера, 13 июня, в рамках уголовного производства следователи провели следственные действия по адресам проживания двух граждан", - рассказала пресс-секретарь Елена Баранник.

Она также добавила, что в ходе обысков никого не задержали. Между тем, по данным медиагруппы Nakipelo, в пятницу возле Немышлянского отделения полиции активисты устроили митинг против обысков.

Напомним, что в Харькове полиция проводила обыски в квартире у националистов, которые снесли памятников Жукову.

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