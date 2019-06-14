В Православной церкви Украины заявили что "поместный собор", который почетный глава ПЦУ Филарет решил созвать для восстановления Киевского патриархата, является неуставным и будет иметь канонические и юридические последствия. Об этом сообщила пресс-служба Киевской Митрополии УПЦ (ПЦУ).

"Самовольное и неуставное проведение собрания неопределенной группы неуполномоченных лиц с присвоением этому собранию названия "Собор" означает церковное разделение и отделение организаторов и участников таких собраний от Православной Церкви Украины со всеми каноническими и юридическими последствиями", - сказано в заявлении.

В ПЦУ подчеркнули, что Украинская православная церковь Киевского патриархата как отдельное религиозное объединение прекратила свою деятельность путем объединения и присоединения к образованной единой поместной православной церкви Украины.

"ПЦУ не является "митрополией Константинопольского патриархата" и не подчиняется ему, сохраняя с Вселенским патриархатом ту же молитвенную и каноническую связь, что и остальные поместные церкви", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что томос об автокефалии принципиально не отличается от ряда подобных томосов, предоставленных в прошлом другим поместным церквям. Об условиях его предоставления стало известно еще в декабре 2018 года.

"Следовательно провозглашение только сейчас негативных оценок, вполне созвучных с пропагандой против томоса со стороны Московского патриархата, вызывает удивление и глубокое неприятие в церкви и обществе", - говорится в заявлении.

В ПЦУ отмечают, что Филарет сам созвал объединительный собор и голосовал за его решение, поэтому то, что он через несколько месяцев передумал, не может служить причиной для его отмены.

Напомним, Филарет собирается созвать "поместный собор" 20 июня.

Также мы писали, что Филарет заявил, что епископов при голосовании за главу ПЦУ могли подкупить.