Совместная следственная группа по расследованию катастрофы МН17 (JIT) намерена провести 19 июня пресс-конференцию, на которой будет представлен прогресс в расследовании. Об этом сообщает "Европейская правда".

Нидерландская прокуратура не раскрывает деталей, но сообщает, что следователи объявят имена лиц, ответственных за сбивание лайнера.

Ранее международный коллектив расследователей Bellingcat обнаружил имена различных российских солдат, которые могут быть причастны к выпуску ракеты российского "Бука".

JIT - это международная Совместная следственная группа по расследованию катастрофы МН17 в составе Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины. Она была создана более чем через месяц после того, как самолет "Малайзийских авиалиний" был сбит в небе над Донбассом в июле 2014 года.На его борту находились 298 человек - все они погибли.

Предварительные результаты расследования катастрофы следователи JIT представили в мае прошлого года. Следствие установило, что самолет MH17 сбили над Донбассом с "Бука" русской бригады из Курска.

Австралия и Нидерланды обратились к России с призывом принять на себя государственную ответственность и сотрудничать с ними для обеспечения правосудия. Россия отвергает обвинения в причастности к краху малайзийского "Боинга" над Донецкой областью в 2014 году.

Ранее "Страна" писала о том, что Нидерланды потребовали объяснений от премьера Малайзии, котрый усомнился в причастности Росси к крушению МН17.



Также мы сообщали, что СБУ ищет российского офицера - возможного причастного к крушению боинга МН17.