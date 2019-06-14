У жительницы Киева выкрали из квартиры в центре города 30 тысяч долларов, которые она перед этим сняла в банке. Об этом рассказали "Стране" информированные источники в МВД.

Источник сообщает, что вчера днем 47-летняя киевлянка сняла со своего счета в одном из столичных банков на Большой Васильковской 30 тысяч долларов. Валюту она принесла домой, в квартиру на улице Шота Руставели и отлучилась буквально на 2 часа. А когда вернулась - деньги исчезли, хотя замки были не повреждены.

Полиция по факту кражи в особо крупном размере завела уголовное дело по ч.5 ст.185 УК Украины. По одной из версий копов, за потерпевшей могли проследить от самого отделения банка, а потом, когда она вышла из дому - отмычками вскрыть квартиру и вынести наличность.

Сейчас правоохранители просматривают видеозаписи в отделении банка, чтобы понять - кто из посетителей мог следить за потерпевшей. Также проверяют сотрудников банка, контактировавших с обворованной клиенткой: они могли быть соучастниками кражи и дать наводку ворам.

Ранее "Страна" сообщала, что на улице Маккейна в Киеве у генерала ВСУ, подписавшего Минские соглашения, вынесли золота и валюты на треть миллиона.

Также мы писали о том, как у бывшего замглавы Администрации президента из джипа "Toyota Prada" украли деньги и ксиву.