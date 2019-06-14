Во вторник, 18 июня, канцлер Германии Ангела Меркель встретит в Берлине президента Украины Владимира Зеленского с воинскими почестями. Об этом сообщает "Укринформ".

Пресс-секретарь немецкого правительства Ульрике Деммер рассказала, что Меркель и Зеленский проведут переговоры за рабочим обедом. На нем запланировано обсуждение отношений Украины и Германии, состояние выполнения Минских договоренностей, процесс реформ в Украине. Будет ли подниматься тема "Северного потока-2" неизвестно.

Встречать Зеленского Меркель будет в 12:30 (11:30 по киевскому времени). После переговоров, в 13:45 по Берлину (12:45 по киевскому времени), запланирована пресс-конференция Зеленского и Меркель.

Также президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 18 июня примет Зеленского в своей берлинской резиденции Бельвю.

Напомним, 4-5 июня президент Владимир Зеленский осуществил свой первый зарубежный визит - в Брюссель.

Также мы писали, что в Администрации президента сообщили, что в понедельник, 17 июня, президент Зеленский посетит с официальным визитом Францию. На следующий день, 18 июня он прилетит в Германию.