Сегодня в Украине заявили, что задержали одного из основателей "ДНР" - Романа Лягина. Он был организатором не признанного в Украине референдума по отделению "республики".

При этом история попадания Лягина в Украину - окутана мраком. "Страна" разбиралась, как Роман Лягин появился в руках СБУ.

Что заявили силовики

Генпрокуратура и СБУ сегодня, 14 июня, задержали руководителя "Центральной избирательной комиссии ДНР". Об этом сообщил в своем Facebook генпрокурор Юрий Луценко.

Роману Лягину, который, по словам Луценко, в мае 2014 года организовал и проводил так называемый референдум в "ДНР" инкриминируют государственную измену.

В соцсетях, правда, не поверили такой удаче. В комментариях под постом Луценко предположили, что Лягин на самом деле сдался и пошел на некую сделку со следствием.

"Я думаю Лягин не просто так сдался, или есть какой то договорняк по Донбассу и эту торпеду под этот договорняк прислали. Идёт какая то нехорошая игра", - предположил волонтер Виктор Багинский.

"Комбинация", - иронично ответил ему генпрокурор.

Но пользователи не сдавались и допытывались у Луценко, что на самом деле произошло. На что генпрокурор ответил, что по Лягину был заочный суд и теперь он будет "отвечать по полной".

Заодно генпрокурор опроверг, что сторонник "ДНР" сам сдался Украине еще в марте (об этом мы еще расскажем ниже).

Кроме того генпрокурор не смог ответить, сколько приговоров уже было в Украине за проведение незаконных референдумов, заявив, что "сроки серьезные". На что журналист Алексей Братущак посетовал, что как правило сроки номинальные, а с обвиняемыми заключается сделка.

Так сдался или нет?

Сомнения действительно имеют основания. Так, в марте нардеп от "Самопомощи" Наталья Веселова заявила, что Лягин сдался СБУ.

"...ценным свидетелем является Роман Лягин — бывший "председатель ЦИК ДНР", который организовывал псевдореферендум 11.05.2014-го", - написала она в Facebook.

По ее словам, он одно время очутился "на подвале" у сепаратистов.

"Получив свободу, он сбежал в РФ. Там его ждала тюрьма. У него остался один путь: Украина, где он прошел по программе СБУ "тебя ждут дома", и стал ценным свидетелем", - сообщила нардеп.

Правда, в СБУ в тот же день эту информацию опровергли. Однако очевидно, что с Романом Лягиным в Украине происходят какие-то странные вещи.

Что известно о "главе ЦИК ДНР"

Лягин был одним из основных организаторов "референдума" о независимости "ДНР". До 2016 года он возглавлял "ЦИК", который, в частности, обеспечивал избрание Александра Захарченко "главой республики" в ноябре 2014 года.

До Евромайдана в Киеве Лягин сотрудничал с Партией регионов. Был самовыдвиженцем в Раду, но не прошел. Интересно, что одно время Лягин боролся против мэра Донецка Александра Лукьянченко. В 2006 году он сменил имя и фамилию на "Александр Лукьянченко" и выдвинул свою кандидатуру на пост городского головы.

В марте 2007 года он предложил переименовать Партию регионов в "Партию юго-восточных регионов".

А в апреле 2016 года Лягин пропал. Как стало известно позже - его сняли с должности и посадили "на подвал" по приказу Захарченко. Это был разгар борьбы двух групп: Ходаковского-Пургина и Захарченко-Ташкента. Лягин, видимо, выбрал сторону первых.

"Во время конфликта (по линии Ходаковский-Захарченко - ред.) Лягин грозился рассказать прессе какие-то непорядочные, на его взгляд, подробности выборного процесса в "ДНР", и это было расценено властями "ДНР" как попытка нанесение ущерба республике в условиях военного времени", - писал сторонник сепаратистов, волонтер Александр Жучковский. Кроме этого, по его словам, Лягин "перешел на личности", нанеся Захарченко серьезные обиды.

"По итогам этой "дискуссии" Лягин получил некоторые телесные повреждения, поэтому его временно "изолировали", пока не сойдут побои и не будет проведена "профилактика" по его возможным разоблачениям в прессе", – поведал Жучковский.

Лягин смог публично рассказать об этом только в феврале 2017 года. На своей странице в сети Facebook он написал, что его пытали из-за того, что он ответил на давление со стороны Захарченко, назвав последнего вором, подлым врагом и "куриным пометом".

После того, как Лягина выпустили, он уехал в Россию, а оттуда переселился в Крым.

Но как он тогда мог попасть в руки украинских спецслужб?

"Уговорили ахметовцы". Как Лягина могла взять СБУ

Свою версию случившегося с Лягиным опубликовал в Facebook российский журналист Роман Манекин, который долгое время жил в Донецке после 2014 года (к слову, его тоже задерживали местные силовики, но потом отпустили).

"После долгого периода голодания в Донецке зимой 2014/2015 гг., когда администрация Захарченко-"Ташкента" перестала выплачивать денежное содержание ЦИКу ДНР, после пыток и физических издевательств, которым подверг его А.Захарченко в присутствии представителя АП РФ, Лягин выехал в Крым.

В Крыму сейчас много ахметовцев, бежавших из Донбасса в 2014 году. Лягин оказался среди своих. Однако. Многие из ахметовцев вывезли капиталы, а Лягин буквально бедствовал: работал на низкоквалифицированных работах, жил на случайные заработки. Хотя и "заработал" на квази-выборах А.Захарченко в ноябре 2014 года на квартиру в Крыму", - рассказал Манекин.

"Еще раз: вокруг Лягина в Крыму оказалось много ахметовцев. И, кстати, многие из них, после прихода к власти Зеленского, стали собирать чемоданы для выезда на Украину.

Поэтому я подозревал, что Романа Лягина могут уговорить бежать на Украину. Там, как видно из сообщения, его не приняли", - считает журналист.

"Вполне возможно Роман Лягин был просто выдан гибридным партнерам.

Такие прецеденты уже были, а скольких мы просто не знаем", - считает пророссийский блогер Андрей Бородавка.