Опубликован список кандидатов в депутаты, с которым на выбором пойдет объединенный блок украинских националистов. Его обнародовал Станислав Скачко на странице "Объединенные украинские националисты" в Facbook.

В правое объединение вошли ВО "Свобода", "Национальный Корпус", "Правый сектор" с его бывшим лидером Дмитрием Ярошем, ОУН и Конгресс украинских националистов.

Партийный список объединенных националистов выглядит так:

1. Олег Тягнибок (председатель ВО "Свобода")

2. Андрей Билецкий (председатель "Национального Корпуса", воин АТО, командир полка "Азов")

3. Дмитрий Ярош (Командир Украинской Добровольческой Армии, воин АТО)

4. Андрей Тарасенко (Председатель "Правого сектора")

5. Руслан Кошулинский (Вице-спикер Верховной Рады VII созыва, воин АТО)

6. Богдан Бенюк (Народный артист Украины);

7. Кудряшов Родион (Национальный корпус, воин АТО)

8. Александр Сыч (Вице-премьер-министр в 2014 году)

9. Филипп Ильенко (Председатель Госкино Украины)

10. Юрий Сыротюк (Председатель фракции ВО "Свобода" в Киевсовете, автор термина "Революция Достоинства", воин АТО)

11. Олег Петренко (Национальный корпус)

12. Анатолий Витив (Председатель фракции ВО "Свобода" Волынского облсовета)

13. Андрей Левицкий (ВО "Свобода");

14. Василий Лабайчук (Правый Сектор)

15. Александр Алферов (Национальный корпус)

16. Андрей Мохнык (ВО "Свобода)

17. Алексей Кайда (ВО "Свобода");

18. Арсений Билодуб (Правый Сектор, лидер группы "Топор Перуна");

19. Виктор Шендыбыло (Национальный корпус)

20. Олег Панькевич (ВО "Свобода");

21. Сергей Бевз (Национальный корпус)

22. Петр Кузык (Председатель Киевской "Свободы")

23. Игорь Сабий (Председатель Киевской областной "Свободы");

24. Александр Дроздов (Национальный корпус)

25. Владимир Загазей (Правый Сектор)

26. Олег Бондарчук (член Политсовета ВО "Свобода")

27. Денис Котенко (Национальный корпус)

28. Евгений Лапиков (Конгресс Украинских националистов)

29. Михаил Королик (председатель Ивано-Франковской областной "Свободы")

30. Олег Любинский (депутат Тернопольского облсовета ВО "Свобода)

31. Максим Зайченко (Национальный корпус)

32. Вадим Ермилов (Правый Сектор)

33. Юрий Черкашин (лидер ОО Сокол)

34. Андрей Дяченко (Национальный Корпус)

35. Галина Черная (Свобода)

36. Алексей Бучинский (Свобода)

37. Владислав Кириллов (Национальный Корпус)

38. Владимир Мостовой (Свобода)

39. Диана Виноградова (Правый Сектор)

40. Валерий Черняков (Свобода)

41. Игорь Сухой (Национальный Корпус)

42. Мария Чашка (Свобода)

43. Алексей Фурман (Свобода)

44. Антон Требухов (Национальный Корпус)

45. Игорь Швайка (Свобода)

46. ​​Александр Винский (Правый Сектор)

47. Коренов Владислав (Национальный корпус)

48. Юрий Боднар (Свобода)

49. Богдан Червак (ОУН)

50. Александр Замковый (Свобода)

51. Михаил Шейка (Национальный Корпус)

52. Денис Попов (Свобода)

53. Сергей Супрун (Правый Сектор)

54. Алексей Егоров (Национальный Корпус)

55. Виталий Мельничк (Свобода)

56. Олег Гаврилко (Свобода)

57. Пятанский Игорь (Национальный Корпус)

58. Губский Денис (Свобода)

59. Василец Константин (Свобода)

60. Тарас Бобанич (Правый Сектор)

61. Анатолий Шиян (Национальный Корпус)

62. Владимир Мирончук (Свобода)

63. Астраханцев Андрей (Свобода)

64. Ямка Денис (Национальный Корпус)

65. Филипчук Максим (Свобода)

66. Алифанов Николай (Свобода)

67. Юлия Токарная (Национальный Корпус)

68. Безкостый Роман (Правый Сектор)

69. Артем Сепа (Свобода)

70. Люда Пыйла (Свобода)

71. Литвиненко Артур (Национальный Корпус)

72. Онуфрев Роман (Свобода)

73. Берестецкий Маркин (Свобода)

74. Наталья Панаско (Правый Сектор)

75. Касьян Ольга (Национальный Корпус)

76. Торецкая Наталья (Свобода)

77. Тютюнник Никита (Национальный Корпус)

78. Сабий Юлия (Свобода)

79. Котняк Святослав (Свобода)

80. Хмельницкий Вячеслав (Свобода)

81. Степан Лобко (Национальный Корпус)

82. Подвишенный Александр (Правый Сектор)

83. Костянчук Юрий (Свобода)

84. Петрушин Владимир (Национальный Корпус)

85. Олескандр Мык (Свобода)

86. Игорь Шевчук (Свобода)

87. Тамай Сергей (Национальный Корпус)

88. Александр Фир (Правый Сектор)

89. Мазкевич Константин (Свобода)

90. Чашка Василий (Свобода)

91. Лучак Игорь (Национальный Корпус)

92. Галайко Богдан (Свобода)

93. Казанков Виталий (Свобода)

94. Ромащенко Андрей (Национальный Корпус)

95. Яковенко Дмитрий (Правый Сектор)

96. Бартняк Тарас (Свобода)

97. Усенко Роман (Национальный Корпус)

98. Яремчук Руслан (Свобода)

99. Гринюк Игорь (Свобода)

100. Степаненко Александр (Свобода)

Список кандидатов от Объединенных националистов на мажоритарных округах:

Киев

№ 211 (Киев, Голосеевский) - Руслан Андрюша

№ 214 (Киев, Днепровский) - Кударенко Степан

№ 215 (Киев, Деснянский, Днепров.) - Ильенко Андрей

№ 219 (Киев, Святошинский) - Олег Чернецкий

№ 220 (Киев, Подольский) - Михаил Подоляк

№ 222 (Киев, Соломенский) - Назаренко Владимир

№ 223 (Киев, Шевченковский) - Левченко Юрий

Львовская область

№116 (Львов) Ирина Фарион

№121 (Дрогобыч) Алексеев Михаил

№122 (Яворовский, Жовковский р-ны) Николай Зинько

Черновицкая область:

№202 (Сторожинцы) Ростислав Поклитар

№203 (Новоселицкое, Черновицкая) Иван Попадюк

№ 204 (Хотин, Черновицкая) Роман Музыка

Николаевская область

№132 (Первомайск) Волошин Сергей

Хмельницкая область

№193 (Каменец-Подольский) Попов Александр

Полтавская область

№146 (Кременчуг) Чадюк Игорь

Скриншоты: Facebook/ Об'єднані Українські Націоналісти

Напомним, "Страна" писала о том, кого ведут на выборы Зеленский, Порошенко, Кличко и националисты.

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