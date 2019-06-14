Украинская теннисистка Элина Свитолина и французский теннисист Гаэль Монфис, которые недавно удалили совместный аккаунт в Instagram, расстались. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет французское издание We Love Tennis.

Сообщается, что кроме удаленного совместного аккаунта g.e.m.s.life, весточкой о расставании спортсменов служило и то, что украинская теннисистка почистила свой Instagram, удалив оттуда почти все общие фото и видео с Монфисом.

Фото: welovetennis.fr

Напомним, что Элина Свитолина и Гаэль Монфис признались в романе только в январе 2019 года. Таким образом, пара не пробыла вместе и полугода.

Также мы писали, что в конце мая украинка Элина Свитолина покинула Ролан Гаррос, уступив испанке Мугурусе. На следующей неделе первая ракетка Украины выступит на турнире WTA в Бирмингеме.